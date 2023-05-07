ضمن حياة كريمة.. فحص 1949 مواطنا خلال قافلة طبية فى دمياط

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، فى تصريحات صحيفة، اليوم السبت، إنه خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1949 مواطنا، تم تحويل 57 من بينهم لتلقى العلاج فى المستشفيات بالإضافة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لــ 15 حالة أخرى فضلا عن إجراء 442 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لــ 77 حالة والسونار لــ 40 حالة.

وأوضح أن تنظيم القافلة تم تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفى إطار مواصلة المديرية جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى فى جميع المناطق، مشيرا إلى أن القافلة تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعملا لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.