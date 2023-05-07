متحدث التنمية المحلية يعلن تشكيل فرق عمل لإقرار تعريفة الركوب الجديدة

وأشار المتحدث، خلال تصريحات له، إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا فى أسعار تعريفة المواصلات بعد زيادة سعر السولار بقيمة جنيه واحد.
وقال إنه منذ مساء الأربعاء الماضى وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تجرى اتصالات مكثفة مع المحافظين وذلك لتشكيل فرق عمل على مستوى المحافظات لإقرار التعريفات الجديدة.
وتابع أن هناك أرقاما للشكاوى فى غرفة العمليات بالوزارة عن مخالفة زيادة التعريفة, وهى 01103111761- 01150606783, مؤكدا أن المخالفات ستطبق وفقا لقانون المرور على السائق والسيارة وهى مخالفات رادعة تصل لسحب رخص السيارة, محذرا فى الوقت نفسه السائقين المخالفين من أن أى سائق مخالف سيخضع للقانون.
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