بدء امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الأزهرى اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم الأحد، امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى بقطاع المعاهد الأزهرية للصفين الأول والثانى الثانوى؛ حيث يؤدى الصف الأول الثانوى علمى امتحان مادتى الفقه والكيمياء.





فيما يؤدى الصف الأول الثانوى أدبى مادتى الفقه والتاريخ، ويؤدى الصف الثانى الثانوى علمى الامتحان فى مادتى الفقه والكيمياء، والصف الثانى الثانوى أدبى الفقه والتاريخ. وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبدالغنى، قد أوصى الطلاب بالاستذكار جيدا، والحفاظ على التوازن النفسى وعدم التوتر أثناء أداء الامتحان. وأشار إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون فى مستوى الطالب المتوسط، لافتا إلى تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات للطلاب، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

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