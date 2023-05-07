صحف اليوم.. تصريحات السيسى خلال استقباله وفد النواب الأمريكى تتصدر العناوين

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى لوفد أمريكى: ضرورة تسوية القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار بالسودان"، ذكرت صحيفة الأهرام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيرا إلى الجهود المصرية الحثيثة، التى تتم بالتوازى، لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وكذلك مبادرات إعادة إعمار غزة، كما أكد أن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة ورحبة فى المنطقة لمصلحة التنمية والازدهار لجميع الشعوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أكد موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان، من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل، والشروع فى حوار سلمى يؤدى إلى استكمال المسار الانتقالى، على النحو الذى يرتضيه الشعب السودانى الشقيق، ويجنبه المعاناة الإنسانية، ويتيح له المضى قدما فى مسار الاستقرار والتنمية.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله، أمس، مايك تيرنر رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وجون ديروشر القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

وتحت عنوان "مواصلة تنفيذ مكونات مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى"، قالت صحيفة "الأهرام"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمواصلة التنفيذ المحكم لكل مكونات مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الحالية والمستقبلية، بما يضمن استيعابه لمسار التنمية والتطور العمرانى، وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة"، مشيرا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة بوجه عام، يهدف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية فى مصر، ليسهم بشكل كبير فى سد الفجوة فى المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وتحقيق الأمن الغذائى، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المختلفة، بما يضيف إلى جهود تعزيز التنمية الشاملة فى البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماع أمس لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

بينما قالت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "نيابة عن الرئيس.. مدبولى يشارك فى حفل استقبال الملك تشارلز بقصر باكنجهام"، شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساء أمس فى حفل الاستقبال الذى استضافه الملك تشارلز الثالث بقصر باكنجهام لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين فى مراسم التتويج.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء نقل إلى الملك تشارلز الثالث تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتمنياته بالخير والإزدهار للمملكة المتحدة فى عهد الملك تشارلز الثالث.

وتحت عنوان "مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلن تفاصيل الجلسات.. خلال أيام"، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، قوله "إن جلسات الحوار الوطنى المقبلة ستنطلق خلال أسبوع أو 10 أيام"، موضحا أن مجلس الأمناء سيجتمع خلال الفترة القليلة المقبلة لإعلان تفاصيل ومواعيد الجلسات.

وأضاف رشوان "أن الحوار الوطنى انطلق رسميا قبل يومين، وتابع الجميع كل تفاصيله وجلساته على الهواء مباشرة، لافتا إلى أن قناة "إكسترا لايف" تبث جلسات الحوار على الهواء مباشرة، وسيكون جزءا من عمل القناة نقل جلسات الحوار الوطنى فى الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف التعليم، قالت صحيفة "المصرى اليوم"، تحت عنوان "انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل دون شكاوى"، انطلقت امتحانات نهاية العام لصفوف النقل فى مختلف المحافظات أمس وشهدت هدوءا ملحوظا داخل اللجان بمختلف المراحل التعليمية وأكدت غرف عمليات التعليم بالوزارة والمديريات التعليمية انتظام سير الامتحانات دون رصد مشكلات تعكر صفو العملية التعليمية.

ونقلت الصحيفة عن عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، قولها، إن الامتحانات شهدت هدوءا ملحوظا فى أول أيام امتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية فى المحافظات، وتلقى الاتحاد بعض الشكاوى من صعوبة بعض الأسئلة فى عدد من المواد لطلاب الصف الخامس الإبتدائى بمادة الدراسات الاجتماعية فى الدقهلية، وأسئلة النحو بالصف الأول الإعدادى فى دمياط، ورياضيات الصف الخامس الإبتدائى فى القاهرة.