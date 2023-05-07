وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوزارة وفقاً للخرائط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 10:26 صباحاً - وزير الصحة يؤكد أهمية الاستفادة من تجارب الدول ذات الأنظمة الصحية المشابهة في تحسين جودة وكفاءة المنظومة الصحية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من وضع استراتيجية الوزارة خلال السنوات المقبلة، وفقاً للخرائط الصحية المحددة لمحافظات الجمهورية، بما يضمن رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبما يتوافق مع معايير الرعاية الصحية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، لمناقشة آخر مستجدات الخريطة الوطنية للصحة، التي تستهدف تحسين جودة وكفاءة النظام الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد ضرورة العمل وفقاً لمحاور محددة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، وعلى رأسها تيسير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، وتعزيز كفاءة النظم الصحية من خلال استخدام التكنولوجيا، وتقديم الخدمات الصحية المكملة، وفقاً للحالة الصحية لكل مريض، والارتقاء بمهارات كافة مقدمي الخدمات الصحية بالمنشآت الطبية، بداية من الفرق الطبية وصولاً إلى القائمين بالمهام الإدارية والفنية، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص، للارتقاء بكافة جوانب المنظومة، باعتباره شريك أساسي في النهوض بها.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض بعض تجارب الدول، في تطوير نظام الرعاية الصحية بها، حيث أكد الوزير على أهمية الاستفادة من تجارب الدول ذات الأنظمة الصحية المشابهة، ونقلها لمصر وفقاً لإمكانات الدولة، لتطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن التأكد من سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد الوزير للشئون الوقائية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نهال الشاعر، المشرف على المكتب الفني للوزير، والدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط.