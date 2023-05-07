حسام هيبة: سامسونج قصة نجاح مُلهمة للاستثمار فى مصر

جدة - نرمين السيد - التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جون سو جونج، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات- مصر، لبحث خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية.





وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة أن التعاون بين الجانبين أسفر عن قصة نجاح مُلهمة للاستثمار فى مصر، حيث تجاوز حجم استثمارات الشركة النصف مليار دولار، لتنجح الشركة فى تلبية احتياجات السوقين المحلية والخارجية، حيث تجاوزت مبيعاتها حاجز المليار و300 مليون دولار، وأصبحت المُصدر الأول فى مصر فى مجال الأجهزة الإلكترونية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التى عقدتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات، كما ساهمت شركة سامسونج فى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية وتوطين التكنولوجيا عبر تصنيع التابلت التعليمى والهواتف المحمولة، إلى جانب توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستعرض الجانبان الخطط الاستثمارية للشركة وفق آخر مستجدات بيئة الاستثمار فى مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التى يمنحها مجلس الوزراء للشركات خلال 20 يومًا فقط، وهى رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لبدء النشاط وتأسيس الشركات والمصانع، حيث أبدى ممثلو الشركة رغبتهم فى الاستفادة من منظومة الرخصة الذهبية لتأسيس مصنعهم القادم، بالإضافة إلى الحوافز والمزايا التى تنص عليها اللوائح والتشريعات المُنظمة للاستثمار فى مصر.

وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية تُعول على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها واستراتيجياتها، ومن أهمها التحول إلى اقتصاد رقمى قوى يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة، بأسعار معقولة، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية التنافسية والإبداعية.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن إقبال إحدى كبرى الشركات الإلكترونية فى العالم على التوسع وبحث زيادة استثماراتها فى مصر يُعبر عن ثقة الاستثمار الأجنبى فى المناخ الاستثمارى المصرى، مصرحًا بأن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لمساندة الاستثمارات العالمية ودعم خططها التوسعية.