جدة - نرمين السيد - يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، الدكتور هشام الصيفى (أمريكى الجنسية)، خبير جراحة التجميل، خلال الفترة من 19 حتى 27 مايو الجارى.



جدة - نرمين السيد - يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، الدكتور هشام الصيفى (أمريكى الجنسية)، خبير جراحة التجميل، خلال الفترة من 19 حتى 27 مايو الجارى. وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، عدا يوم الخميس والعطلات الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.