مباحثات مصرية أردنية لتعزيز التعاون فى مجال الاستثمار بالمحميات الطبيعية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأميرة عالية بنت الحسين، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية فى مجال حماية الطبيعة والاستثمار داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.





وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بزيارة الأميرة عالية بنت الحسين، إلى بلدها الثانى مصر، مشيدا بما تشهده العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية من تطور مستمر، والجهود الجارية لتوسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين فى إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وأهداف استراتيجية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن الترحيب بتشارك الخبرات بين البلدين فى جميع المجالات التى يمكن أن تعزز التعاون الثنائى بين مصر والأردن، بما فى ذلك المشروع الخاص بتدشين التوأمة بين محمية المأوى للطبيعة والبرية بالأردن، ومحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، كنموذج للتعاون بين البلدين فى مجال المحميات الطبيعية.

وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تمثل إطارا فاعلا للتعاون من أجل تحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجى وزيادة فرص الاستثمار، وهو ماتحرص عليه مصر، فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية، فى إطار استراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية.

من جانبها أعربت الأميرة عالية بنت الحسين، عن سعادتها بهذه الزيارة إلى مصر، مشيرة إلى نتائج الجولات التى رافقتها خلالها وزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، بعدد من المحميات الطبيعية المصرية، لافتة إلى ما تتمتع به هذه المحميات من فرص واعدة للجذب السياحى.

ولفتت وزيرة البيئة خلال اللقاء، إلى نتائج زيارتها السابقة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، فى فبراير الماضى، مع محافظ الفيوم، تلبية لدعوة الأميرة عالية بنت الحسين، لبناء إطار للتعاون بين البلدين فى مجال حماية الطبيعة. وأوضحت الوزيرة أنها زارت محمية المأوى للطبيعة والبرية بالأردن، وعقدت لقاءات مع المسئولين الأردنيين للتعرف على أسلوب إدارة المحمية بالمشاركة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ونوهت بما لمسته خلال زيارة الأردن من الدور المؤثر لمؤسسة الأميرة عالية التى تستهدف بناء شراكات فاعلة محليا ودوليا لتوجيه الجهود نحو العديد من المشروعات المجتمعية.

من ناحيته، استعرض محافظ الفيوم خلال اللقاء، محاور المشروع المقترح للتوأمة بين محمية المأوى بالأردن، ومحمية وادى الريان بالفيوم، موضحا أن المشروع تم تفقده من جانب الأميرة عالية بنت الحسين، وسيكون المدى الزمنى لتنفيذه عامين منذ بدء تخصيص الأرض.

وذكر أن المشروع يعد أحد المشروعات الاستثمارية القائمة على الطبيعة، والذى يستهدف جذب الاستثمارات فى مجال السياحة البيئية، وترسيخ الحرف اليدوية التى تتميز بها الفيوم كإرث حضارى مميز، وبالتالى زيادة الحركة السياحية.

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