بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب حول الأوضاع فى السودان وسوريا

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، الاجتماع التشاورى المغلق لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى.



جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، الاجتماع التشاورى المغلق لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى.

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، أمس، عقد اجتماع طارئ بخصوص تطورات الأوضاع فى السودان ومتابعة الوضع السورى.

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