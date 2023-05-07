لقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بعدد كبير من الزملاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 03:29 مساءً - التقى اليوم الأحد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بعدد كبير من الزملاء أصحاب المعاشات الذين حضروا لتوجيه التحية و الشكر على الجهود التى تبذلها الهيئة برئاسة حسين زين فى سبيل الحفاظ على مستحقاتهم وصرفها ، ولمناقشة عدد من المقترحات التى تسهم فى تسريع وتيرة صرف مكافأة نهاية الخدمـة ، ومقابل رصيد الاجازات .

حيث أكد لهم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الهيئة لا تدخر إيه جهود فى سبيل الحفاظ على مستحقات الزملاء المحالين للمعاش الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام وننحاز بشدة لهم لما بذلوه من عطاء وجهد مخلص فى العمل ، وأن لا يلتفتوا الى إيه شائعات وأكاذيب هدفها إظهار تقصير من الهيئة نحوهم أو التفريط فى مكتسباتهم

وأضاف زين ، أن ما بذل من جهود فى إنشاء صندوق تأميني مشهر وقانوني تحت إشراف هيئة الرقابة المالية ويعمل بشكل مستقل عن الهيئة من خلال مجلس ادارة ، يأتي فى إطار الحفاظ على مستحقاتهم وعدم التفريط بها ، ومؤخرا ما تم من صرف مستحقات لعدد من الزملاء يأتي أيضا فى إطار السعى الجاد من الهيئة وبذل قصارى جهدها فى هذا الشأن ومازالت تسعى فى إيجاد الحلول مع الجهات المعنية ومع انتهاء عمل الخبير الاكتواري للصندوق التأميني من دراسته و التى من شأنها الإسهام فى تسريع وتيرة الصرف

و فى حوار و نقاش ثري بالتفاهم والمودة استمع رئيس الهيئة الى عدد من أرائهم و مقترحاتهم جديدة و التى من شأنها أن تسهم بشكل كبير فى تسريع وتيرة الصرف لمكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الاجازات ، حيث أكد حسين زين بأن هناك تكاتف وإصرار من الجميع لتنفيذ الأفكار والمقترحات بجانب الجهود التى تبذل لتحقيق ذلك

وقد تقدم الزملاء المحاليين للمعاش التحية والشكر لرئيس الهيئه الوطنيه للإعلام على الجهود والإجراءات التى تمت منذ مجيء الهيئة للحفاظ على ميزة مكافأة نهايه الخدمة كاملة ١٥٠ شهر والتى كان متوقف الصرف فيها ، حيث قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشـاء صندوق تأميني مشـهـر وقـانوني وإشهاره تحت إشراف الرقابة المالية يتمتع باستقلالية تامة ، وأيضا على ما اتخذته الهيئة من إجراءات برئاسة حسين زين لدعم صرف المكافأة كاملة ، كما أثنى الزملاء أصحاب المعاشات على ما تم مؤخرا من جهود لصرف مستحقاتهم وطالبوا بمزيد من الجهود لتسريع وتيرة الصرف

ومن جانبه أكد حسين زين بأن الهيئة لم ولن تتخلى عن أبنائها سواء الحاليين أو المحاليين للمعاش وتسعى دائمـا للحفاظ على مستحقاتهم وصرفها لهم فى أسرع وقت ممكن ، كما وجه لهم التحية والتقدير لكل من ساهم فى تلك الإجراءات والجهود لصرف مستحقات الزملاء وايضا التحية والتقدير لجميع الزملاء الأفاضل المحالين للمعاش الذين لا يدخرون جهدا فى التواصل والسعي للمساهمة بافكارهم ومقترحاتهم في إنهاء إجراءات الصرف