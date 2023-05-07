رئيس جامعة الأزهر: الأمم تَتَخَلَّفُ بتراجع العلم ويجب أن نكون من صُنَّاع المعرفة ولا نقتصر على استقبالها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 03:30 مساءً - أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن المجتمعات لن تتقدم إلا بالعلم، وأن الأمم تتخلف بتراجع العلم، مؤكدًا أن العلم إذا خلا من الابتكار حدث خلل؛ لأن الأصل في العلم التجديد؛ فمن عاش على الذكرى وأخلد إلى الراحة صار من المتقهقرين، فالعالم من حولنا يتطور، ومن المخجل أن نظل في أماكننا ثابتين دون تقدم أو تطور.

وشدد فضيلته - خلال كلمته في افتتاح مؤتمر كلية العلوم بنات- على عقد المزيد من مثل هذه المؤتمرات التي تهدف للإبداع والابتكار وأن نكون من صناع المعرفة، ولا نتوقف على استقبالها من غيرنا، وقد كان في أسلافنا الأسوة والقدوة في التفنن في شتى العلوم والفنون.

وأشار فضيلته إلى أن الفيزياء والكيمياء والرياضيات من أهم وسائل القوى التي ينبغي امتلاكها في وقتنا المعاصر، وعلينا أن نغرس الأمل في نفوس طلابنا وأقراننا.