قرار جديد لوزير التموين بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة (الخشنة ـ وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية العاملة فى إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التى تقوم بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية للسلع.
وجاء نص القرار بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلى من بداية الموسم (1/4/2023) يتم صرف 10 كيلو جرامات (نخالة خشنة – خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح محلى 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، وفى حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.
كما حظر القرار على التجار وموردى القمح المحلى نيابة عن المزارعين الاتجار فى كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا على كل رأس ماشية بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطرى وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف بناء على السجل الصناعى والسجل التجارى، والتجار والشركات المقيدين بناء على السجل التجارى ونشاط تجارة الأعلاف.
ونص القرار على تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 آلاف جنية للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة فى إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72 % مقابل كميات الأقماح التى تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردى القمح كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة أى مبالغ مالية تحت أى مسمى.
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