قرار جديد لوزير التموين بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة

جدة - نرمين السيد - وزير التموين ... بداية من اول موسم التوريد 1/4/2023 ، ‏المزارعون الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2023 يتم ‏صرف 10 كيلو نخالة ( خشنة – خليط ) لكل إردب قمح محلي تم ‏توريده





أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة (‏الخشنة ـ وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية العاملة فى إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التى تقوم ‏بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية ‏للسلع.

وجاء نص القرار بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلى من بداية الموسم (1/4/2023) يتم صرف 10 كيلو جرامات (‏نخالة خشنة – خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلى 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، ‏وفى حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ‏ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

كما حظر القرار على التجار وموردى القمح المحلى نيابة ‏عن المزارعين الاتجار فى كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.‏

وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا على كل ‏رأس ماشية بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطرى وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف ‏بناء على السجل الصناعى والسجل التجارى، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء على السجل التجارى ونشاط تجارة الأعلاف.‏

ونص القرار على تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 آلاف جنية للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏فى إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72 % مقابل كميات الأقماح التى تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردى القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة أى مبالغ مالية تحت أى مسمى.