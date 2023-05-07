عاجل.. السيسى يوجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق، كما تم عرض الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين، أو الأشقاء السودانيين، أو فى إطار المساعدة فى إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذلك توفير ما يلزم من خدمات، إغاثية وطبية وغذائية، فى المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك فى ضوء الدور الذى تقوم به مصر، حكومة وشعبا، فى الوقوف بجانب الشعب السودانى الشقيق فى الأزمة الراهنة التى يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها، للدفع فى اتجاه التوصل لحل سلمى للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار للسودان. يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق.

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