أبو الغيط يدين الاستيلاء على مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاستيلاء على مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية فى العاصمة السودانية الخرطوم، وتحويله إلى ثكنة عسكرية من جانب قوات تابعة للدعم السريع، ظلت ترابط حول مقر المنظمة لفترة ثم قامت باقتحامه أمس السادس من مايو 2023.





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