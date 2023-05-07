سامح شكري يؤكد ضرورة تنفيذ وقف فورى وشامل لإطلاق النار في السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 05:24 مساءً - أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن السودان ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في السودان.

جاء ذلك في كلمة سامح شكري خلال افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في السودان، والتي انطلقت اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية، وعقدت برئاسة وزير الخارجية باعتباره رئيس الدورة الحالية الـ159 لمجلس الجامعة العربية.

وشدد سامح شكرى على حرص مصر على إجراء الاتصالات مع الجهات السودانية والإقليمية والدولية لمساعدة السودان على الخروج من محنته الحالية، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار.

وقال "إن مصر تجري اتصالات واسعة مع كافة الأطراف السودانية الفاعلة، وعلى مستوى الدول والمنظمات الدولية، للتباحث حول سبل الخروج من الأزمة الحالية، كان آخرها الاتصال مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان قائد قوات الدعم السريع لمساعدة السودان للخروج من محنته وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار".

كما شدد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار في السودان، وضمان الالتزام به، وذلك حقناً لدماء السودانيين وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، محذرا من خطورة الوضع الحالي في السودان وتداعياته الإقليمية والدولية، وخطورة انزلاق الأوضاع الأمنية إلى وضع أشد خطورة على السودان وعلى دول جواره ومحيطه.