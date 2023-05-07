مدبولى: وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أبدت إعجابها الشديد بالعاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 06:29 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاق على استضافة المنتدى الحضري ١٢ الذي تنظمه الأمم المتحدة للمستوطنات نوفمبر ٢٠٢٤ فى القاهرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، قبل قليل، بمقر رئاسة الوزراء، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة ميمونة محمد شريف، وعدد كبير من المعنيين من الأمم المتحدة ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته إن ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كانت فى زيارة اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وأبدت انبهارها وإعجابها الشديد بما آلت إليه عمليات التنمية فى مصر.

وأشار إلى أنه كان هناك تفاوض طيلة الفترة الماضية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للتعاون مع مصر واستضافة المنتدى الحضري الـ١٢ وتنظيم فعالياته داخل محافظة القاهرة لمناقشة مشاكل الإسكان فى العالم كله.

وقال رئيس الوزراء إن هذا المحفل لا يقل أهمية عن مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر مؤخرا، ونجحت فى استضافته بشكل كبير.