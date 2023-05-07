مدبولي: مصر ستنظم المنتدى الحضري العالمي رقم 12 بحضور رؤساء الدول والحكومات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 06:29 مساءً - رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي: “برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يهم مليارات البشر، وكان هناك تفاوض مع البرنامج على مدار الفترة الماضية أن تقوم مصر باستضافة المنتدى الحضري العالمي رقم 12 والمنتدى مشابه لمؤتمر الكوب”.

وأردف: “اليوم شهدنا بدء الخطوات التنفيذية لبدء للمؤتمر المقرر له في نوفمبر 2024، يحضره أعداد كبيرة لكل الخبراء المعنيين على مستوى العالم وتواجد كبير لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات، وسيعقد في القاهرة”.