الحكومة والأمم المتحدة يبدآن الاستعدادات للدورة الـ12 للمنتدى الحضرى الدولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بدء الاستعدادات للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، ومن المقرر عقد المنتدى، والذى يعد المؤتمر العالمى الرائد حول التحضر ويعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهو كيان الأمم المتحدة المسؤول عن التنمية الحضرية المستدامة، فى القاهرة فى شهر نوفمبر عام 2024.





جاء الإعلان عن بدء الاستعدادات فى مقر مجلس الوزراء المصرى، عقب اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، وخلال الاجتماع، تم توقيع الاتفاقية التى تنص على عقد الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى فى مصر بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وجاء اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى فى القاهرة فى عام 2024، حيث يقام المنتدى بعد العديد من الإنجازات، ومن ضمنها حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر على جائزة الشرف (Scroll of Honour) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مجال التحضر المستدام فى عام 2021 والنجاح فى استضافة قمة المناخ فى شرم الشيخ.

وقالت ميمونة محمد شريف، خلال المؤتمر الصحفى: "أقف أمامكم اليوم لأؤكد لكم أن بإمكانكم الاعتماد بشكل كامل على دعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال جميع المراحل التحضيرية بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة. دعونا نجتمع ونتعاون معا لنبنى مستقبلا أفضل يدوم آلاف السنين للأجيال القادمة".

أسست الأمم المتحدة المنتدى الحضرى العالمى عام 2001 لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه العالم: التحضر السريع وتأثيره على الأشخاص، والمدن، والاقتصاد، وتغير المناخ والسياسات.

ويعقد المنتدى، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كل عامين، ويعد منصة مفتوحة وشاملة لجميع المناقشة المتعلقة بتحديات التنمية الحضرية المستدامة.

وتنظم كل دورة من المنتدى فى مدينة مختلفة – ستعقد الدورة الثانية عشرة فى القاهرة، بجمهورية مصر العربية، وستكون المرة الأولى التى يقام فيها المنتدى فى قارة أفريقيا منذ ما يزيد على 20 عاما وأول مرة يعقد فيها المنتدى فى مدينة ضخمة تضم أكثر من 20 مليون نسمة.

يعد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كيان الأمم المتحدة المعنى بالتحضر المستدام، ويعمل من خلال برامج متعددة فيما يزيد على 90 دولة تدعم صانعى السياسات والمجتمعات بهدف إنشاء مدن وبلدات مستدامة اجتماعيا وبيئيا.

كما يعزز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التحول الحضرى فى المدن من خلال المعرفة، والمشورة بشأن السياسات، والمساعدة التقنية، والعمل التعاونى.