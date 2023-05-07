نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى فى بورفؤاد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالارتقاء بمستوى العمل، وسرعة تقديم الخدمة للمواطن على درجة كبيرة من الكفاءة، حيث رافقه محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.
كما تابع نائب المحافظ، آخر مستجدات العمل فى إنشاء مركز تراخيص المحال العامة الجارى إنشاؤه ببورفؤاد، مؤكدا أن هناك تعليمات من محافظ بورسعيد بالإسراع فى معدلات العمل، وتنفيذ المركز على أعلى مستوى، على غرار مركز المحال الموحد بحى المناخ، وذلك فى إطار التطور الإدارى غير المسبوق الذى تشهده بورسعيد حاليا.
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