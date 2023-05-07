الشريف يفتتح اجتماع ممثلى البنك الأوروبى لبدء مشروع خطة عمل المدن الخضراء

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ الإسكندرية محمد الشريف اليوم الجلسة الأولى لاجتماع ممثلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمكتبة الإسكندرية وذلك لبدء العمل فى مشروع خطة عمل المدن الخضراء لمدينة الإسكندرية.





حضر الجلسة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وهايكه هار مجرت المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، وليندوتريبل مدير صندوق الدعم للمدن الخضراء بالبنك الأوربى، وعدد من ممثلى الجامعات والمعاهد وجهاز شئون البيئة والجهات المعنية بالمحافظة.

ووجه محافظ الإسكندرية - خلال كلمته - الشكر إلى البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية على كافة الجهود القيمة والفعالة فى دراسة وبحث مدى تأثير التغيرات المناخية على محافظة الإسكندرية، والوصول إلى مخرجات عمل ناتجة عن دراسات واقعية وفعالة للمساعدة فى مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها التى تهدد العالم وبالأخص المدن الساحلية.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية انضمت لبرنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2019 والذى يهدف إلى دعم انتقال المدن إلى مدن خضراء عن طريق خفض نسبة الكربون، مؤكدًا أن مدينة الإسكندرية ضمن أكثر 5 مدن تضرراً ذلك بالرغم من أن الإنبعاثات الكربونية فى المدينة لا تتعدى نسبة 0.24% من الإنبعاثات الكربونية العالمية.

وأكد أن محافظة الإسكندرية لها مشاركة فعلية فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث فازت المحافظة فى تقديم ثلاثة مشروعات متميزة على مستوى الجمهورية وهى:" منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بموجات تسونامى - استخدام الروبوت فى إزالة المخلفات من البحار والمحيطات - عمل طباعة ثلاثية الأبعاد من المخلفات الإلكترونية ".

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية ومحافظة الإسكندرية يدعمان وجود كافة أشكال الاستثمار فى مجال حماية البيئة من التغيرات المناخية التى تطرأ على العالم.

وأشار إلى أن المحافظة قدمت مشروعات ضخمة للتكيف البيئى مع آثار التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ مشروع استراتيجى ضخم لإدارة مياه الأمطار، ومشروع حماية شواطىء الإسكندرية من ظاهرة النحر بتكلفة مليار و66 مليون جنيه، وكذلك تم إطلاق وتفعيل العمل بالعديد من المبادرات البيئية والمشاركة الفعالة فى مبادرة الدولة " أتحضر للأخضر" وإطلاق وتفعيل العمل بمبادرة "إسكندرية بلا أكياس بلاستيكة" للحد من مخاطرها على البيئة وخاصة البيئة البحرية.

وطالب فريق البنك الدولى بزيادة مساهمات البنك الأوربى فى المشروعات التى تتعلق بالتغير المناخى فى الإسكندرية لأنها أكثر عرضة للخطر دون سبب، وكونها أقدم مدن العالم، كما طالب بسرعة إقامة هذه المشروعات لأن التغير المناخى أسرع من أفعالنا.