ميمونة شريف: المنتدى الحضرى العالمى أهم المنتديات بمجال التنمية العمرانية

جدة - نرمين السيد - أكدت ميمونة محمد شريف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن المنتدى الحضرى العالمى يعد من بين أهم المنتديات التى تعقد فى مجال التنمية العمرانية، حيث سيعقد الاجتماع من خلال الوزراء والأكاديميين والأساتذة، وكذلك المتخصصين فى هذا المجال، من أجل تبادل مختلف وجهات النظر والأفكار بشأن المستوطنات البشرية.





جاء ذلك خلال تصريحات ميمونة شريف عقب لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، وبحضور مسئولى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة.

وقالت "ميمونة" إن هذه هى المرة الأولى منذ 20 عاما الذى يتم عقد الاجتماع فى القارة الإفريقية، ويتم استضافته فى مدينة كبيرة مثل القاهرة التى يقطنها نحو 20 مليون شخص، لذا فهذا المنتدى يأتى كنقطة محورية فى عقد العمل الخاص بنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المنتدى الإقليمى والعالمى، فإن المدن جميعها تساعد بعضها البعض لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.

وأضافت أنه لمن دواعى سرورى أن أعود مرة أخرى إلى مصر، وذلك من أجل العودة لبدء مسيرة شيقة للغاية للجلسة الثانية عشرة من المنتدى العالمى، مضيفة أن الخطة كما أعلنها رئيس الوزراء أننا سنعقد اجتماعا فى نوفمبر عام 2024.

وتابعت: "اسمحوا لى كذلك أن أعبر عن تقديرى الشخصى لرئيس مجلس الوزراء لاقتطاع هذا الوقت من أجندة عمله المزدحمة بمواعيد العمل لحضور اجتماع اليوم، مؤكدة أن هذا الإنجاز الذى تحقق كان محوريا لجعل الحدث واقعا، ونحن ممتنون للغاية لالتزامكم بالحفاظ على التنمية العمرانية المستدامة، فهذه رحلة أنتم تبدأونها اليوم وهى قد بدأت بالفعل منذ عام مضى، والاجتماع المقبل سيتم استضافته فى مدينة القاهرة الجميلة التاريخية".

وأكدت ميمونة شريف ثقتها فى أن المسار السابق للمنتدى العالمى سيعززه هذا الاجتماع الذى سيعقد فى القاهرة، والذى من المقرر أن يضع مقاييس معيارية جديدة كى تتبعها مختلف المدن فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الاجتماع السابق فى كوالالمبور بماليزيا شارك فيه نحو 24 ألف مشارك، كما كانت المشاركة كبيرة فى أبو ظبى خلال الاجتماع العاشر، حيث تمكنا من أن نصل إلى مساواة فى الحضور، ونحن نعمل على تكرار هذا مرة أخرى، وقد أخذنا فى الاعتبار متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية.

وأشارت مسئولة الأمم المتحدة إلى أن هذا المنتدى العالمى لا يسعى لتحقيق أرقام قياسية، ولكنه يهدف إلى اتخاذ إجراءات يتم تنفيذها على أرض الواقع، ولذا فيتعين علينا أن نتأكد أنه لا يتخلف أحد عن الركب، مشيرة إلى أنها من الممكن أن نقدم أمثلة جيدة من خلال هذا الاجتماع، حيث ناقشت مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية فى مصر هذا الأمر، ورأينا أنه من الممكن العمل بشكل جماعى من أجل تقديم الإجراءات التى تجعل المدن تتمتع بالصمود والمرونة.

وأوضحت ميمونة شريف إننا نسعى إلى عقد الاجتماع المقبل فى القاهرة، فهذه المدينة هى أفضل مكان يعقد فيه " فمصر أم الدنيا"، موجهة حديثها لرئيس مجلس الوزراء بالتأكيد أنه سيتم كل الدعم من جانب فريق العمل المتواجد فى دولة المقر وكذلك المنسق المقيم، مع التزام كل أعضاء الفريق بتقديم الدعم المطلوب أثناء عملية التحضيرات للمنتدى العالمى، من خلال التنسيق مع الوزارات المختصة، متوجهة بالشكر للدولة المصرية والحكومة، مؤكدة أنها فرصة جيدة للغاية لعقد الدورة الثانية عشرة للمنتدى العالمى هنا فى القاهرة.