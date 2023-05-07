وزير الرى يترأس اجتماع الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 09:29 مساءً - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لاستعراض الموضوعات التي تم مناقشتها بالأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تمهيداً للعرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بهدف أخذ الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في المحافظات المعنية.

كما استعرض الاجتماع، اليوم الأحد، آليات اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، الخاصة بالموافقة على المشروعات الاستثمارية في المحافظات المختلفة وخاصة الساحلية منها، عقب استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

إضافة إلى ذلك، قال وزير الموارد المائية والري، إنه يتم بحث كافة المشروعات من خلال بالأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تمهيداً للعرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، لأخذ الموافقات اللازمة، خاصة في ظل ما تقوم به الدولة من مجهودات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل المختلفة للشباب، وأيضًا مع أهمية مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية المستهدف تنفيذها وأخذ الموافقات اللازمة عليها.

وتم عقد الاجتماع برئاسة وزير الموارد المائية والري، وحضور كل من السيد المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبد الفتاح مدير عام المكتب الفني لرئيس هيئة حماية الشواطئ .

كما حضر الاجتماع، المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمى، والمهندس أحمد شمس بالمكتب الفني لرئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري وبالتعاون مع عدة وزارات منها البيئة والإسكان والنقل، تقوم ببحث كافة الإجراءات اللازمة لأخذ الموافقات على المشروعات الاستثمارية، بهدف التيسير على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية المستدامة في أنحاء مصر.