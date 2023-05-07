محافظ الغربية يتفقد عددًا من مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، وكذلك مشروعات التطوير والإنتاج بمركزى كفر الزيات وطنطا، وذلك ضمن الجولات المستمرة لمتابعة كافة المشروعات المنفذة على أرض المحافظة.





وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرية دهتورة، ومنها مركز الشباب، والوحدة الاجتماعية، ووحدة طب الأسرة، كما تفقد مبنى الحماية المدنية بقرية سندبسط، واختتمت الجولة فى زفتى بتفقد مشروع تنمية الأسرة بقرية نهطاى.

وفى كفر الزيات، تابع المحافظ جولته بتفقد أعمال توسعة ميدان المحطة وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، بهدف توسعة أحد أهم الميادين بالمدينة وإنشاء موقف انتظار سيارات إلى جانب إعادة تنظيم الميدان وإنهاء التكدس المرورى الذى تعانى منه المدينة.

واختتم رحمى جولته فى مركز طنطا حيث تابع طريق ميت حبيش البديل بمركز طنطا، الذى يتم إنشاؤه بطول 1.8 كيلو مترا وبعرض 9 أمتار لفتح محور مرورى جديد موازى لمدخل طريق السنطة، كما اطلع على أعمال إنشاء طريق محور قناة طنطا الملاحية الذى يتم رصفه بطول 3 كيلو مترات وبعرض 8 أمتار بهدف فتح محور مرورى جديد وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى.

وقال "رحمى" إن المحافظة مستمرة فى إنشاء وتطوير المحاور المرورية بالمدن، وذلك إلى جانب توسعة الطرق الرئيسية وذلك لتيسير الحركة المرورية على المواطنين داخل وخارج المدن، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على إتمام كافة الأعمال وفقًا لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضارى المتكامل الذى يليق بأهالى المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ رافق خلال الجولة، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.