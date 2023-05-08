نشاط للرياح وسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الإثنين

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 27 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 26 18

وادى النطرون 26 17

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 27 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 18

دمياط 22 18

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 28 18

السويس 27 17

العريش 21 17

رفح 22 17

رأس سدر 29 18

نخل 27 13

كاترين 23 10

الطور 30 20

طابا 28 20

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 23 15

مطروح 22 15

السلوم 23 15

سيوة 27 14

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 21

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 22

حلايب 28 20

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 28 20

الفيوم 28 17

بنى سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 29 17

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

الوادى الجديد 31 20

أبو سمبل 32 20 أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 40 26

المدينة 37 23

الرياض 41 28

المنامة 35 28

أبوظبى 38 25

الدوحة 35 27

الكويت 34 23

دمشق 24 12

بيروت 21 17

عمان 22 10

القدس 21 11

غزة 22 18

بغداد 36 22

مسقط 34 28

صنعاء 28 12

الخرطوم 42 27

طرابلس 27 20

تونس 24 16

الجزائر 21 15

الرباط 27 15

نواكشوط 35 21 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 19 08

إسطنبول 20 12

إسلام آباد 30 16

نيودلهى 39 23

جاكرتا 32 26

بكين 27 13

كوالالمبور 33 26

طوكيو 16 09

أثينا 24 14

روما 21 13

باريس 22 13

مدريد 29 15

برلين 19 07

لندن 17 12

مونتريال 17 07

موسكو 13 02

نيويورك 25 13

واشنطن 27 15

أديس أبابا 24 14

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشاط للرياح وسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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