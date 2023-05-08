جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة -فى بيان اليوم الأحد- أنه يقوم على عقد حلقات تعليم التلاوة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم فى هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم فى الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة -على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة- إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكور فيها اسم القارئ الذى تعلم على يديه وأهليته للحصول على الإجازة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: افتتاح أول مركز لتلاوة القرآن الكريم الأربعاء المقبل بمسجد الحسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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