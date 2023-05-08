الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ،مائل للدفء على السواحل الشمالية ،حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





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