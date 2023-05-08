سفير هولندا بالقاهرة يشيد بعلاقات التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - ووصف - فى الكلمة التى ألقاها مساء اليوم خلال الاحتفال الذى أقيم بمقر السفارة بمناسبة العيد الوطنى لهولندا "يوم الملك" - العلاقات بين البلدين بأنها "قوية" وتعود إلى 47 عاما وتتنامى بشكل كبير، خاصة فى مجالات المياه والتنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.
كما أشار السفير الهولندى إلى التعاون بين البلدين فى مجال الهجرة.
وقال إن مصر دولة خلابة وذات حضارة.. مشيدا بما لمسه خلال فترة عمله بالقاهرة والتى ستنتهى هذا العام من ترحاب من جانب الشعب المصرى.
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