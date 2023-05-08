جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر فهى كالتالي:- العظمى الصغرى القاهرة 27 17 العاصمة الإدارية 27 17 6 أكتوبر 27 17 بنهــــا 27 18 دمنهور 26 18 وادى النطرون 26 17 كفر الشيخ 26 18 المنصورة 27 17 الزقازيق 27 18 شبين الكوم 27 18 طنطا 26 18 دمياط 22 18 بورسعيد 22 17 الإسماعيلية 28 18 السويس 27 17 العريش 21 17 رفح 22 17 رأس سدر 29 18 نخل 27 13 كاترين 23 10 الطور 30 20 طابا 28 20 شرم الشيخ 30 21 الإسكندرية 23 16 العلمين الجديدة 23 15 مطروح 22 15 السلوم 23 15 سيوة 27 14 رأس غارب 30 21 الغردقة 30 21 سفاجا 29 20 مرسى علم 30 21 شلاتين 31 22 حلايب 28 20 أبو رماد 28 21 رأس حدربة 28 20 الفيوم 28 17 بنى سويف 28 17 المنيا 29 16 أسيوط 29 17 سوهاج 30 18 قنا 32 19 الأقصر 32 20 أسوان 33 21 الوادى الجديد 31 20 أبو سمبل 32 20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 8 مايو 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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