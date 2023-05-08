الزراعة: الإفراج عن 237 ألف طن أعلاف بـ107 ملايين دولار

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، الإفراج عن 237 طنا من مستلزمات الأعلاف "ذرة وصويا" بحوالى 107 ملايين دولار، خلال سبعة أيام، بزيادة قدرها 22 ألف طن عن الأسبوع الماضى.





وقال القصير فى بيان اليوم الإثنين إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل، بالتنسيق مع البنك المركزى، فى ضوء توجيهات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وأضاف وزير الزراعة أن الإفراج شمل 189 ألف طن من الذرة، بحوالى 68 مليون دولار، و48 ألف طن من فول الصويا، بقيمة حوالى 36 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 3.4 مليون دولار. وأشار الوزير إلى أنه بذلك يبلغ إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر من العام الماضى وحتى 3 مايو الجارى 4.5 مليون طن، منها 3.3 مليون طن ذرة، و1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالى مبلغ 2.2 مليار دولار.

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