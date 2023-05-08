البنك الدولى: إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر رسالة دعم ومساندة

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وخلال الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى فريد بلحاج، ووفد البنك الدولى على الجهود التى بذلوها للانتهاء من الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولى للفترة 2023-2027.
وأعرب مدبولى عن تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولى، مشيدا بدور البنك فى تمويل مشروعات تنموية فى مجالات حيوية متعددة جرى تنفيذها فى مصر، على مدار العقود الماضية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد فى هذا السياق أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى اللقاءات المختلفة التى يعقدها مع ممثلى القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.
ولفت مدبولى إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار فى مصر.
من ناحيته، أعرب نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة مع مصر، مؤكدا أن إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر يعد بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم.
وأشاد بلحاج بدور وزارة التعاون الدولى فى التوصل إلى برنامج الشراكة فى صورته النهائية.
ونوه بأن المقابلة تطرقت أيضا إلى تطورات الأزمة الجارية فى السودان، حيث استعرض رئيس الوزراء الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى تسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان، وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم.
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