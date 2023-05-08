الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ141 ألف مواطن الشهر الماضى

جدة - نرمين السيد - يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم إجراء 23 ألفا و889 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1279 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركز للطب العلاجى الدكتور محمد النادى، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 8 آلاف و646 مواطناً بمحافظة أسوان، و10 آلاف و103 مواطنين بأسيوط، و8 آلاف و351 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و2106 مواطنين بمحافظة الإسماعيلية، و1980 مواطناً بالأقصر، و1100 مواطن بالبحر الأحمر، و12 ألفا و957 مواطناً بالبحيرة، و9 آلاف و429 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و367 مواطناً بالدقهلية، و1477 مواطناً بالسويس، و9 آلاف و928 مواطناً بالشرقية، و6 آلاف و524 مواطناً بالغربية، و5 آلاف و469 مواطناً بالفيوم، و3 آلاف و815 مواطناً بالقاهرة.

وأشار مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية الدكتور إبراهيم إسماعيل، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ 8 آلاف و963 مواطناً بالقليوبية، و5 آلاف و191 مواطنًا بالمنوفية، و9 آلاف و78 مواطنًا بالمنيا، و2599 مواطناً بالوادى الجديد، و7 آلاف و190 مواطناً ببنى سويف، و301 مواطن بجنوب سيناء، و6 آلاف و428 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و870 مواطناً بسوهاج، و1664 مواطنًا بقنا، و6 آلاف و627 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبى على 3 آلاف و164 مواطناً بمطروح.