الهجرة: المركز المصرى الألمانى يلعب دورا مهما فى تأهيل الشباب لسوق العمل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية الشباب المصرية بمخاطر تلك الظاهرة وإيجاد البدائل الآمنة للشباب تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العمل جنبًا إلى جنب لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة يتضح جليا فى تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث تستثمر مصر هذه الجهود فى مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل فى الأسواق المحلية والأجنبية.
وقالت الوزيرة إن المركز المصرى الألمانى يلعب دورا مهما كذراع لوزارة الهجرة، لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، فى إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وشددت على حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، للتوسع فى أنشطته والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم، سواء خريجى الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة.
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