القوى العاملة: تنظيم مقابلة شخصية لعدد من المتقدمين على مهنة عامل إنتاج

وقالت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، اليوم الإثنين، إنها تابعت مع مسؤولى الشركة عمليات التقديم بقاعة المديرية، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بملف الشباب وتوظيفهم بوظائف حقيقية ولائقة من أجل مواجهة تحديات البطالة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لجميع المؤهلات من الجنسين بجميع التخصصات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأوضحت الوزارة انها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بتنظيم المقابلة الشخصية "الإنترفيو"، وعرض شروط ومميزات الوظيفة لـ 32 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين، ويجرى الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف عدد من المزايا منها: تأمين اجتماعى ورعاية صحية، وتوفير المواصلات، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.
وأضاف وكيل المديرية أنه يتم العمل من خلال الإدارات المختلفة التابعة للمديرية ومكاتبها فى الأحياء والمناطق، وبالتنسيق مع الشركات والمصانع الموجودة داخل نطاق كل مكتب على توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين أجل مختلف قطاعات العمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.
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