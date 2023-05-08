القوى العاملة: جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بالمنيا لتعزيز علاقات العمل

جدة - نرمين السيد - وشملت الجولة مصانع "دلتاتكستايل" للملابس، والجيزة للملابس، وأسكوم للكربونات، وذلك لتعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والالتزام بها لتوفير مناخ عمل آمن للجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالمتابعة المستمرة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات للمنشآت والمصانع والعمالة الموجودة بها، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة تنظيم زيارة ميدانية لـ 3 مصانع، وهنأ الجميع بمناسبة عيد العمال، مؤكداً أن للعمال دور كبير فى المجتمع، وتقع على عاتقهم المسؤولية عن بنائه وتنميته والسير على طريق التقدم والازدهار ومواكبة الدول المتقدمة بما يعود بالنفع على المجتمع وأفراده.

وأضاف مدير المديرية أن إعلاء قيمة العمل والعمال داخل كل المصانع والشركات وسيلة من وسائل التقدم والنجاح فى أداء المهام، وتوفير مناخ وظيفى تستطيع من خلاله العمالة الإبداع ويزيد من الإنتاجية والمهارات لدى جميع العمال فى مناخ يسوده مراعاة لأساليب السلامة والصحة المهنية ومبادئها المنصوص عليها فى القانون لتوفير الحماية والرعاية لكافة العمال.