«مصر للطيران» تنقل كنوز مصر بالمجان على رحلتها القادمة من إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وجرى تقديم التسهيلات اللازمة بالتعاون بين السلطات الإيطالية والسفارة المصرية بروما، من خلال السفير باسم راضى، سفير مصر بروما، وناجى غابة، نائب السفير المصرى، وحاتم محمود، مدير مكتب مصر للطيران بروما لنقل شحنة الآثار على متن طائرة مصر للطيران من طراز B737-800، مع توفير جميع وسائل التخزين والحماية لضمان وصول الشحنة بأمان إلى أرض الوطن.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت خلال الأعوام السابقة، عدة شحنات آثار مصرية من نيويورك وباريس وسويسرا إلى أرض الوطن دون مقابل حرصا منها على أداء دورها كناقل وطنى فى حماية التراث المصرى والذى تفخر مصر للطيران دائما به وبشعار حورس الذى يعد جزء من هذا التراث.