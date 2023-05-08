السفارة الهولندية تحتفل بعيد الملك

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الفاعلية مسؤولون مصريون رفيعى المستوى وشخصيات مؤثرة بالإضافة إلى مجموعة السفراء المعتمدين فى مصر.

وقال السفير هان ماورتس سخابفلد، سفير هولندا فى مصر إن الروابط والتعاون القوى بين مصر وهولندا فى مجالات إدارة المياه والرى والزراعة وأعمال الدلتا تمتد منذ القرن العشرين والحادى والعشرين.

وأضاف السفير سخابفلد، أننا سنواصل العمل مع مصر فى مجالات المياه والزراعة الذكية مناخيا، وسنتشارك سويا المعرفة المتبادلة فى هذه المجالات.

وأعرب السفير سخابفلد عن امتنانه للاحتفال فى مصر بآخر احتفال بيوم الملك له كسفير، ليس فقط فى مصر، ولكن فى حياته المهنية التى استمرت 42 عاما.

وتابع أن مصر بلد رائع ذات شعب مميز، الطريقة التى يعتز بها المصريون بأصولهم المصرية النبيلة وحسن الضيافة التى يقدمونها للأصدقاء والضيوف والاحترام الذى يقدمونه للمسنين ما هو الا انعكاس لشرفهم وكرامتهم المتجذرة فى آلاف السنين من الحضارة، الفخر والكرامة تظهر فى أن تكون مفيدا وكريما وخيرا للآخرين، ويتوقع من الجميع أيضا أن يكونوا مخلصين لعائلاتهم وأن يوفون بوعودهم، مصر بلد يضفى قلوب أبنائه عليها دفئا فريدا.

وأورد أننا نحب أن نتحرك، بل إننا احيانا نختار الانتقال من دولة إلى دولة لإثراء حياتنا، لكن الغالبية العظمى من المهاجرين واللاجئين فى مصر لم يختاروا مغادرة منازلهم طواعية، لقد أجبروا على الخروج إما لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حتى طبيعية، ستواصل هولندا الحوار والتعاون مع مصر، حيث أن إدارة الهجرة هى مسؤولية مشتركة.

وحرصت سفارة هولندا هذا العام على أن يكون الاحتفال بعيد الملك بطريقة حديثة ومبتكرة من خلال إظهار هولندا للضيوف وخبرتها فى مجالات مختلفة عبر أجهزة الواقع الافتراضى ثلاثية الأبعاد.

وتشتهر هولندا ومصر بتاريخهما الثقافى الطويل والغنى كونهما دول دلتا تمثل المياه عاملا حاسما فى تشكيل الهوية الوطنية لكلا البلدين. تتمتع مصر وهولندا بعلاقة ثنائية قوية لمدة 47 عاما فى مجال إدارة المياه والزراعة الذكية مناخيا.

ومن المقرر أن يغادر السفير سخابفلد مصر بداية أغسطس للتقاعد.