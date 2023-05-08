البابا تواضروس يصلى قداس عيد مارمرقس فى مزاره بالكاتدرائية (صور)

جدة - نرمين السيد - وطيب البابا، عقب القداس، رفات القديس كاروز ومؤسس كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، والذى استشهد على أرض الإسكندرية يوم 30 برمودة عام 68 ميلادية.



ثم توجه البابا إلى مزار القديس البابا أثناسيوس الرسولى وطيب رفاته احتفالا بعيد نياحته الذى يحتفل به يوم الإثنين المقبل الموافق 7 بشنس.