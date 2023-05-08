”القوى العاملة” :”إنترفيو” بشأن فرص عمل في الأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 12:29 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية،"إنترفيو" بين إدارة إحدى الشركات والراغبين في العمل من الشباب المتقدمين للعمل على مهنة عامل انتاج ،وعددهم 32 من راغبى العمل،وذلك بالتعاون مع شركة ليسيكو لإنتاج الأدوات الصحية ،وقالت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين أن كانت مع مسئولي الشركة بقاعة المديرية ،وذلك فى إطار توجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاته بالاهتمام بملف الشباب وتوظيفهم بوظائف حقيقية ولائقة من أجل مواجهة تحديات البطالة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لجميع المؤهلات من الجنسين بجميع التخصصات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأوضحت الوزارة انها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية ، بتنظيم المقابلة الشخصية "الانترفيو " ، وعرض شروط ومميزات الوظيفة لعدد 32 من المتقدمين وإستكمال أوراق المرشحين وجارى الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف عدد من المزايا منها : تأمين إجتماعي ورعاية صحية ، وتوفير المواصلات ، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

واضاف وكيل المديرية انه يتم العمل من خلال الإدارات المختلفة التابعة للمديرية ومكاتبها في الاحياء والمناطق ، وبالتنسيق مع الشركات والمصانع الموجودة داخل نطاق كل مكتب على توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين اجل مختلف قطاعات العمل في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى..حضر اللقاءات مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة .