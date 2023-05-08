القوى العاملة: جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بالمنيا لتعزيز علاقات العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 12:29 مساءً - قالت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين أن مديريتها بمحافظة المنيا نظمت جولة تفقدية لعدد من مواقع العمل والإنتاج بالمنطقة الصناعية بالمحافظة ،منها مصانع : "دلتاتكستايل" للملابس ، و الجيزة للملابس ، واسكوم للكربونات، وذلك لتعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل ،والتأكد من تطبيق كافة إشتراطات السلامة والصحة المهنية والإلتزام بها لتوفير مناخ عمل آمن للجميع ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالمتابعة المستمرة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات للمنشآت والمصانع والعمالة الموجودة بها ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية .

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا في تقريره للوزارة تنظيم زيارة ميدانية لـ 3 مصانع رافقه فيها محمد عبد الغنى مدير ادارة الرعاية ، ومحمود صفوت مدير مكتب عمل المنيا الجديدة ، ومحمود مهدى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى إلى المنشآت كثيفة العمالة بالمنطقة الصناعية ، وهنأ الجميع بمناسبة عيد العمال مؤكداً أن للعمال لهم دور كبير في المجتمع فهم مسؤولون عن بنائه وتنميته و السير على طريق التقدم والازدهار ومواكبة الدول المتقدمة بما يعود بالنفع على المجتمع وأفراده.

وأضاف مدير المديرية أن إعلاء قيمة العمل والعمال داخل كل المصانع والشركات وسيلة من وسائل التقدم والنجاح في آداء المهام ، وتوفير مناخ وظيفي تستطيع من خلاله العمالة الابداع ويزيد من الانتاجية والمهارات لدى جميع العمال في مناخ يسوده ، مراعاة لأساليب السلامة والصحة المهنية ومبادئها المنصوص عليها في القانون لتوفير الحماية والرعاية لكافة العمال .