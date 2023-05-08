تنسيق الجامعات 2023.. توحيد قواعد قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 12:34 مساءً - أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وافق فى اجتماعه على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية، من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

ووافق المجلس في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من غد الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

وترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية.