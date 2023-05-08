جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات، بمقر المطرانية، اثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكى، وهما فى زيارة لمحافظة المنيا ضمن وفد من السفارة الأمريكية يزور مصر فى الأيام الحالية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا مكاريوس يستقبل عضوين من الكونجرس الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.