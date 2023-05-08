فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم النساء 2023

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة فى دعم الكوادر والخبرات المتميزة فى مختلف المجالات، وخاصة التى تسهم فى تأهيل وتعليم الفتيات بما يحقق لهن النجاح فى حياتهن.





وفى هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2023.

وأكد الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن هذه الجائزة تمنح للمساهمات المتميزة والمبتكرة التى قدمها الأفراد والمؤسسات والمنظمات للنهوض بتعليم الفتيات والنساء، مشيرا إلى أن هذه الجائزة تعد الأولى من هذا النوع فى عرض المشروعات الناجحة التى تعمل على تحسين وتعزيز الآفاق التعليمية للفتيات والنساء، وبالتالى جودة حياتهن.

وأوضح المشرف على اللجنة الوطنية أن قيمة الجائزة تبلغ 50000 دولار سنويا بحيث تمنح لفائزين يبذلان جهودا بارزة لصالح تعليم الفتيات والنساء، مؤكدا أنه يحق لكل دولة ترشيح ثلاثة أفراد أو مؤسسات أو منظمات قدمت مساهمات قوية ومبتكرة لصالح تعليم الفتيات والنساء.

وأضاف القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن هناك لجنة تحكيم دولية مستقلة تضم خمسة خبراء تعمل على تقييم الترشيحات على أساس إمكانات المشروع للتأثير والابتكار والاستدامة.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الجائزة يمكن الدخول على الرابط الإلكترونى التالى:

https://www.iesalc.unesco.org/.../unesco-prize-for-girls.../

وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية لليونسكو بما يلى:

- ملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة.

- خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية، على أن ترسل كل الأوراق المطلوبة إلى اللجنة، من خلال البريد الإلكترونى التالى فى موعد غايته 15 مايو 2023، لفحص الترشيحات المقدمة، وإرسالها لمنظمة اليونسكو من قبل اللجنة الوطنية قبل يوم 19 مايو 2023.