محافظ الجيزة: توريد 18 ألف طن قمح للصوامع والشون منذ بداية الموسم

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالى للتوريد 2023 على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 13 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.





ولفت محافظ الجيزة إلى أن إجمالى الكميات الموردة من القمح المحلى منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغت 18 ألف طن، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أى مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا بالاهتمام للمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن بمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، مشيرا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة بلغت 19 ألف فدان.

وأكد ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتى الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكل الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم وتسهيل جميع الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولا بأول وبلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى ودعم المزارع المصرى وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح المهندس اسعد منادى وكيل وزارة الزراعة إنه تم توريد 2 طن و676 كجم بشون البنك الزراعى المصرى و2788 طن و330 كجم للشركة العامة للصوامع، بالإضافة إلى 9810 أطنان و980 كجم شركه مطاحن جنوب القاهرة والجيزة و5423 طن للشركة القابضة للصوامع.