مصطفى وزيرى: الحفاظ على التراث القومى المصرى أهم استراتيجيات وزارة السياحة

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدولى الأول للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المشروع البحثى عن استخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافى والحضارى، والذى تستضيفه هيئة الطاقة الذرية المصرية، بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حسن عبد الرحيم مستشار رئيس الهيئة لشئون البحث العلمى والمشروعات والدكتور بوم سوو هان ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





شارك فى الجلسة الافتتاحية وورش العمل، عدد من الخبراء والباحثين الدوليين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ممثلى الجهات المعنية بشئون الآثار بمصر، حيث حضر من المجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثى رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية، والدكتورة منال عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لصيانة وترميم الآثار، والأستاذة آلاء سمير رئيس الإدارة المركزية للمعلومات

واستهل الدكتور مصطفى وزيرى الاجتماع بالإعراب عن سعادته لتواجده فى أول اجتماع دولى للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المشروع البحثى عن استخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافى والحضارى، موجها الشكر للهيئة وأعضائها على هذه الدعوة الكريمة، وعلى اهتمامهم البالغ لتذليل التكنولوجيا من أجل الحفاظ على التراث الثقافى والحضارى ودعم الكثير من البلدان، مؤكدا حرص المجلس الأعلى للآثار على الاطلاع ودراسة كل ما تم إنجازه فى هذا المجال خاصة فى ظل التحديات التى يواجها فى ترميم وصيانة الآثار وخاصة العضوية منها.

وخلال الاجتماع استعرض الأمين العام آخر مستجدات أعمال الحفائر والترميم التى تتم بمختلف المواقع الأثرية، وأبرز الاكتشافات الأثرية الهامة التى نجح المجلس الأعلى للآثار فى الكشف عنها خلال الفترة الأخيرة، والتى لعبت دورا هاما فى جذب انتباه العالم كله إلى مصر وحضارتها، ومن بينهم خبيئة التوابيت بالأقصر، وخبيئة سقارة والتى حصدت أفضل الاكتشافات الأثرية فى العالم خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أن الحفاظ على التراث القومى المصرى هو واحد من أهم استراتيجيات وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى العديد من مشروعات الترميم التى توليها الوزارة أهمية كبيرة للحفاظ على الآثار المصرية الفريدة، وما حققه المجلس الأعلى للآثار من نجاحات فى هذا المجال من خلال أفضل معامل ترميم للآثار العضوية والغير عضوية، والتى تستخدم أحدث الطرق العلمية والمعدات الحديثة فى أعمال الترميم والصيانة من بينها معامل الترميم بالمتحف المصرى الكبير ومعامل الترميم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، لافتا إلى التجربة الفريدة فى ترميم مركب خوفو الأولى الموجودة حاليا بالمتحف المصرى الكبير والذى تعد أكبر أثر عضوى فى العالم.

وأعرب عن استعداد المجلس الأعلى للآثار للتعاون الكامل مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وتبادل الخبرات فيما بينهم، والاستفادة من الخبرات العلمية التى تقدمها الهيئة فى هذا الصدد من استخدام التقنيات الحديثة فى مجالات حفظ وصيانة وترميم الآثار والاستفادة من تطورات علوم الطاقة الذرية وإسهامها فى مجال الدراسات والمعالجات الأثرية وتوظيفها بطريقة تتناسب مع حساسية وطبيعة مواد الآثار المصرية القديمة وخاصة المواد العضوية التى تتأثر بفعل العوامل البيولوجية.

من جانبه أعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، عن سعادته باستضافة الهيئة للاجتماع الأول للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المشروع البحثى عن استخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافى والحضارى والذى سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والأبحاث والدراسات الهامة فى هذا المجال بين جميع المشاركين والحضور من مختلف دول العالم، كما توجه بالشكر إلى المجلس الأعلى للآثار على دعمه وتعاونه لتحقيق النتائج العلمية والتكنولوجيا الضرورية من أجل الحفاظ على التراث الثقافى وحفظ وصيانة الآثار.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الاجتماع ستستمر فى الفترة من 8 وحتى 12 مايو 2023، تتضمن خلالها مجموعة من الاجتماعات الفنية، وورش العمل العلمية، وزيارات ميدانية لبعض المتاحف المختلفة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الحلقات النقاشية وتبادل الأبحاث والدراسات.