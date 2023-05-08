نائب محافظ المنيا يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب الأمريكى وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرف على جهود الدولة المصرية المبذولة فى كل المجالات، وذلك بحضور اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، واللواءـ ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة.





وخلال اللقاء استعرض نائب محافظ المنيا مع الوفد أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد"، من حيث موقعها الجغرافى المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، وأكد نائب المحافظ على حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن، وحظيت المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه المشروعات يأتى فى مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، فقد كان نصيب محافظة المنيا من المشروع فى المرحلة الأولى تطوير 5 مراكز وهى "العدوة، مغاغة، أبو قرقاص، ملوى، ديرمواس" بإجمالى 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابعا، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو 3 ملايين مستفيد أى نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ ما يقارب من 3295 مشروع فى كل القطاعات، كما تم إدراج مركزى سمالوط وبنى مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالى 102 قرية.

واصطحب نائب المحافظ الوفد فى جولة على كورنيش النيل بالمحافظة والذى يمتد لمسافة 7 كيلو متر، كما تضمنت جولة الوفد بالمحافظة زيارة كنيسة ودير السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، والتى تم افتتاحهم بعد أعمال التطوير التى شهدها مسار العائلة المقدسة، وتعتبر منطقة جبل الطير هى أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فى المحافظات الثمانية، التى يتضمنها خط سير العائلة المقدسة فى مصر.

وأكد أعضاء الوفد أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية شريكيين ويتمتعان بصداقة وعلاقات قوية فى العديد من المجالات، كما أشادوا بما تحقق من إنجازات واضحة من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" وتحقيق التنمية الشاملة فى كل القرى.