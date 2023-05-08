القوات الجوية تنفذ تدريبا مشتركا مع الهند

جدة - نرمين السيد - وتضمن التدريب تنفيذ عدد من الطلعات المشتركة تخللها التدريب على التزود بالوقود فى الجو بما يسهم فى تبادل الخبرات التدريبيـة بين العناصر المشاركة من الجانبين.

وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافى عالى يؤهلهم لتنفيذ كل المهام.