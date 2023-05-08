مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة فى أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 03:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة - محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد" وسبق إتهامه فى عدد 4 قضايا ما بين "سلاح – خطف وضرب" ) بمسكن بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية - 6 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - طبنجة - 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,850 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.