مصر تتسلم 4 قطع أثرية من إيطاليا (صور)

جدة - نرمين السيد - تسلمت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار صباح اليوم بمقر ديوان عام وزارة الخارجية، 4 قطع أثرية قادمة من إيطاليا، وذلك بعد نجاح استردادها وإثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.





وأعرب الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين وزارتى السياحة والآثار والخارجية ومكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام المصرى، وكذلك السلطات الإيطالية فى استرداد هذه القطع، وإتمام عملية تسليمها ووصولها إلى أرض الوطن اليوم، الأمر الذى يؤكد حرص كافة الجهات المعنية على الحفاظ على التراث الإنسانى لكافة شعوب العالم.

من جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إن القطع التى تم تسليمها اليوم كان قد تم استردادها خلال فترات سابقة وتسليمها للسفارة المصرية فى إيطاليا.

وأوضح أنها تتكون من جزء من غطاء تابوت من الخشب عليه خطوط طولية تحتوى بداخلها على صف من العلامات الهيروغليفية من العصر المتأخر والذى كان قد تم ضبطه بمدينة أوريستانو خلال عام 2017، وقطعتين صغيرتين من الفخار تمثلا جزء علوى من تمثال لسيدة من الفخار وإناء صغير من الفخار بفوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن من العصر اليونانى الرومانى واللاتى تم ضبطهم فى ميناء جنوة عام 2018، بالإضافة إلى قطعة تمثل عمود جد بطول 2.5 سم، تم استردادها من متحف تورينو وتسلمتها السفارة المصرية فى 14 نوفمبر عام 2022.

وأشار أنه من المقرر إيداع القطع المستردة بمخازن المتحف المصرى بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.