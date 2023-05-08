وزارة النقل تنشر توضيحا بشأن الطرق التي تخدم الوادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 04:26 مساءً - إيماء لما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشان مدى الاهتمام التي توليه الدولة ممثلة في وزارة النقل بمنظومة الطرق التي تخدم الوادي الجديد ومنها طريق (الخارجة – اسيوط) والذي شهد وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق صباح يوم الخميس الماضي الموافق 4/5/2023 توضح وزارة النقل الحقائق التالية:

أولا :-

شبكة الطرق الرئيسية التي تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري التي تخدم مدن ومراكز الوادي الجديد وتربطها بالمحافظات المجاوره ( الجيزة - اسيوط - اسوان ) تصل اطوالها الى 2000 كم بالإضافة للطرق المحلية التي تتبع المحافظة ومنها على سبيل المثال:

- طريق اسيوط / الخارجه بطول 232 كيلو متر

- طريق اكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة بطول 775 كم

- طريق الداخلة / شرق العوينات بطول 375 كم

- طريق شرق العوينات / مفارق درب الأربعين 120 كم

- طريق درب الاربعين / توشكي 226 كم

- طريق بغداد / الأقصر 245 كم

ثانيا :-

في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لدعم شبكه الطرق في كل أنحاء الجمهورية ومنها محافظة الوادي الجديد فقد قامت وزارة النقل بالمجهودات التالية:-

• تم ازدواج الطرق التالية بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه للربط مع المحافظات المجاورة وهي:

- طريق اكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة / شرق العوينات / توشكى بطول 1450 كم

- جاري حاليا ازدواج طريق اسوان /توشكي بطول 215 كم

- وجاري ازدواج طريق اسيوط / الخارجة وذلك في المسافة من الخارجة في اتجاه اسيوط بطول 70 كم شاملة استعدال منطقة المنحنيات الخطرة بالطريق وسوف يتم استكمال باقي المسافة الى اسيوط تباعاً بعد نهو هذه المرحلة

• بالإضافة إلى أنه قد تم انشاء عدد من الطرق الفردية طبقاً لحجم الكثافة المرورية على هذه الطرق وهي: -

- طريق بني / مزار البويطي بطول 155 كم

- طريق ديروط / الفرافرة بطول 280 كم

- طريق سيوة / البويطي بطول 100 كم

بإجمالي أطوال 535 كم

ثالثا السكك الحديدية :-

تم التخطيط لإعادة تأهيل خط سكة حديد الوادي الجديد (ابوطرطور ) / قنا بعد سرقة كل القضبان والأنظمة والمهمات أثناء فترة الإنفلات الأمني في 2011 وربطه بالبحر الأحمر عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 600 كم من ابوطرطور / سفاجا حيث سيتبادل الخدمة مع شبكة القطار الكهربائي في محطة فرشوط ومع شبكة السكك الحديدية الحالية في منطقة قنا شرق النيل.