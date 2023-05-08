رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير وإعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير وإعادة إحياء عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.





وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذى لمختلف مناطق محافظة القاهرة التى تخضع لعمليات ومشروعات تطوير وإعادة إحياء، وذلك تنفيذا للمخططات المقترحة فى هذا الشأن، التى تستهدف إحياء القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضارى لها، تحقيقا لخطة الدولة فى تحسين العمران القائم، وإتاحة حياة تليق بالمواطن المصرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، منوها إلى ما سيكون لأعمال التطوير وإعادة الإحياء من دور كبير فى جذب المزيد من الحركة السياحية لمدينة القاهرة التاريخية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط، حيث تم تناول الموقف الحالى لعدد من مكونات المشروع، والتى تتضمن تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، وتنفيذ الوادى والتلال، والمنطقة الثقافية، وكذلك المنطقة الاستثمارية، ومنطقة الأسواق، وأعمال البوابات والأسوار، بالإضافة إلى منطقة القصبة، كما تم استعراض موقف منطقة النهر والبنية التحتية، ومنطقة المغامرة.

وفى هذا الإطار، تناول الاجتماع موقف المناطق المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة المقبلة وافتتاحها، كما تم استعراض لقطات مصورة للوضع الحالى على أرض الواقع، والتصميم المقترح للمنطقة الثقافية وموقف تنفيذ الأعمال بها.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط من اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أننا نسعى من خلال تنفيذ مختلف أعمال ومكونات المشروع لإعادة إحياء هذه المنطقة كحديقة تراثية، ومتنفس يجذب إليه العديد من الزائرين للتمتع بما سيتيحه من إمكانيات ومقومات ترفيهية.

واستعرض خالد عبد العال، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لتطوير عدد من المناطق حول مشروعات تطوير مناطق المدابغ، ومنطقة السكر والليمون، والجيارة، وحوش النخيل، والمقترحات الخاصة باستكمال تطوير هذه المناطق، والإجراءات المصاحبة لذلك.

فيما استعرض المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروع جوهرة الفسطاط، موضحا أن المخطط المعتمد للمشروع يتضمن تنفيذ عدد 13 عمارة، تضم 468 وحدة سكنية، هذا إلى جانب تنفيذ عدد 32 عمارة أخرى تضم 2304 وحدات سكنية، منوها إلى ما تم من أعمال بمختلف مناطق المشروع، ونسب انجازها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تطرق إلى الموقف التنفيذى لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، والذى يضم عددا من المناطق منها منطقة جنوب باب زويلة، ومنطقة حارة الروم، ومنطقة مسجد الحاكم، ومنطقة درب اللبانة "المرحلة الأولى"، وكذلك منطقة مسجد الحسين، موضحا أنه تم استعراض مختلف الأعمال الجارى تنفيذها بتلك المناطق، وما تشمله من إقامة مجمعات للصناعات الحرفية كبديل للأنشطة غير المتوافقة مع أعمال تطوير وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، هذا إلى جانب إقامة مناطق سكن بديلة، وما تم من أعمال لتطوير الواجهات، وغير ذلك من أعمال.

كما استعرض الاجتماع موقف أعمال رفع كفاءة مدرسة المعز لدين الله ضمن أعمال إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وكذلك ما تم من ترميم لبوابة وكالة قوصون، إلى جانب المقترحات الخاصة بربط شارع الجمالية بشارع المعز لدين الله مرورا بساحة مسجد الحاكم، وكذا الموقف التنفيذى لمشروع الطرابيشى، وسكن بديل لمناطق القاهرة التاريخية، والفرص الاستثمارية بالقاهرة التاريخية بمنطقة مسجد الحاكم.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة تسكين العمارات بديل العشوائيات التى تم بناؤها فى مدينة العبور الجديدة، وكذا أرض "الإنتاج الحربى" السابقة فى مدينة السلام.